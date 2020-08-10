Красногорск, , 18:43 — REGNUM К 1 сентября все школы Подмосковья должны быть обеспечены бесконтактными градусниками. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Бесконтактный градусник Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующее поручение дал глава региона Андрей Воробьёв. Помимо градусников, все учебные заведения Подмосковья планируется обеспечить необходимым объёмом дезинфицирующих средств, запасом средств индивидуальной защиты, приборами обеззараживания воздуха.

Потоки учащихся планируется распределить, используя несколько входов. Также будет сформирован специальный график прибытия учеников с интервалами в 10−15 минут или один урок. В вопросах организации питания также вводятся новые требования. В частности, будет произведено увеличение дистанции между столами и индивидуальный график для класса.