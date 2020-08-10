Чебоксары, , 18:28 — REGNUM В Чебоксарах школьники активно подключились к городской акции «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В настоящее время они собрали воспоминания нескольких десятков строителей, которых в годы войны ещё называли бойцами, сообщили ИА REGNUM в управлении образования администрации столицы Чувашии.

Школьникам предлагается организовать поиск непосредственных участников строительства обороны или их родственников. К этой работе также подключились поисковые отряды школ Чебоксары, которые выезжают в районы Чувашии, где в начале Великой Отечественной войны строились оборонительные рубежи. Также в рамках акции принимаются исследовательские работы с воспоминаниями, в основе которых — документальные и архивные материалы.

По данным управления образования, в настоящее время собрано свыше 40 воспоминаний строителей оборонительных рубежей. Все собранные материалы войдут в сборник «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

«Основная цель — увековечить память о трудовом подвиге наших земляков, принимавших участие в строительстве Сурского и Казанского рубежей. В ходе выездов в районы школьники и педагоги общаются с непосредственными участниками и очевидцами событий тех лет, записывают их воспоминания и изучают документальные материалы, тем самым вносят свой посильный вклад в сохранение памяти об историческом прошлом», — говорит начальник управления образования Дмитрий Захаров.

Акция завершится 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. Запланированы проведение полевых экспедиций, реконструкция оборонительных сооружений на наиболее сохранившихся участках строительства, издание сборника, составление образовательных экскурсионных маршрутов и создание путеводителя для школьников.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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