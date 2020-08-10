Красногорск, , 18:44 — REGNUM В Подмосковье будут созданы специальные комплексы по переработке строительного мусора. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Запуск подобных объектов анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На состоявшемся 7 августа совещании с руководителями областных министерств, ведомств и округов глава региона отметил, что их планируется создать по аналогии с комплексами переработки отходов.

«Московская область и Москва развиваются, каждый год мегаполис растет на 180 тысяч человек, и это, безусловно, предполагает большую активность в стройке. По аналогии с КПО, которые мы построили, мы также планируем создавать комплексы по переработке строительного мусора», — сказал Воробьёв.

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