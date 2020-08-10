Астрахань, , 18:14 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 10 августа подтверждено 53 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 8 июля в Александро-Мариинской областной клинической больнице умер мужчина 1955 года рождения. С 25 июня его лечили от двусторонней пневмонии, 29 июня перевели в инфекционный госпиталь. 2 июля пациента поместили в реанимационное отделение, где он скончался 8 июля, несмотря на усилия медиков. Заключительный диагноз был выставлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего в регионе за весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5308 человек, в том числе 3977 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 37 новых носителя коронавируса