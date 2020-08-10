Москва, , 17:51 — REGNUM В России проведение вакцинации возможно лишь с согласия гражданина, но могут быть созданы условия, способствующие получению этого согласия. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил 10 августа адвокат Владимир Гончаров.

Эксперт прокомментировал планы по проведению в России массовой вакцинации от гриппа.

«Пока речь идёт о финансировании вакцинирования за государственный счёт и ничего не говорится о добровольном или принудительном характере вакцинации. Однако, согласно российскому законодательству, медицинское вмешательство может быть осуществлено лишь с согласия гражданина. Поэтому говорить о принудительно вакцинации не приходится. Другое дело, что могут быть созданы такие условия, которые заставят граждан вакцинироваться добровольно. Например, могут быть введены ограничения при приёме невакцинированных граждан на работу или в учебные заведения. Но и в этом случае маловероятно, что вакцинацией удастся охватить 60−70% населения страны. В добровольно-принудительном порядке могут обеспечить вакцинацию государственных и муниципальных служащих, бюджетников, работников крупных компаний. Но весь многочисленный сегмент безработных, временно неработающих, самозанятых, трудящихся в малом бизнесе или неофициально, в любом случае охватить вакцинацией будет очень сложно», — сказал он.

По мнению Гончарова, обеспечить вакцинацию перечисленных категорий граждан можно лишь административно-полицейскими методами, по сценарию обеспечения режима самоизоляции, но тогда речь будет идти о нарушении конституционных прав и свобод граждан. Он считает, что подобные действия, тем более в сложной социально-экономической и политической ситуации, могут сказаться лишь негативным образом на политической стабильности, авторитете власти в глазах населения.

«Вместе с тем, очевидно, что распространение коронавируса и других опасных респираторных заболеваний требует особой политики со стороны государства. В частности, требуется проявлять большее внимание к профилактическим мерам, к которым относится и вакцинация. Очень многое будет зависеть от грамотного информационного обеспечения вакцинации. Граждане должны понять, что вакцинация не является для них угрозой. Пока не ясно и каким образом будет решаться вопрос с финансированием вакцинации. Если речь идёт о бесплатном мероприятии, то в бюджете придётся изыскивать средства. Что касается рисков для граждан, то здесь мы видим риски правового и медицинского характера. К первым относится соблюдение права граждан на добровольный характер медицинского вмешательства, отсутствие нормативной базы привлечения к ответственности за отказ от вакцинации, а ко вторым — вопросы к безопасности вакцины, которая, к слову, только была изобретена и ещё проверяется, для здоровья граждан. Что, если вакцинирование повлечёт опасные последствия? Об ответственности власти в данном случае ничего не говорится», — отметил адвокат.

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