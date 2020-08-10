Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области смягчили ряд требований в рамках «режима повышенной готовности», введённого из-за пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе разрешили работу развлекательных аттракционов, детских игровых площадок на открытом воздухе, организаций допобразования в сфере спорта и физкультуры. Кроме того, дозволяется проводить групповые занятия в фитнес-центрах (до 20 человек в помещении), а также массовые мероприятия (культурные, спортивные и физкультурные) на объектах физкультуры и спорта (с заполненностью площадки до 30%).

По-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, а лицам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания нужно находиться дома. Маски можно не носить в местах общественного пользования на открытом воздухе, если соблюдается безопасная дистанция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 22 446 случаев заражения коронавирусом.

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