Тула, , 17:31 — REGNUM Тульская область вошла в число регионов-лидеров по числу жителей с антителами к коронавирусу. Данные 10 августа привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

По её словам, в Тульской области доля жителей с антителами к коронавирусу составляет 27,8%. В число регионов с высокой долей жителей с антителами к коронавирусной инфекции также вошли Татария, Санкт-Петербург и Тюменская область.

За минувшую неделю с 4 по 10 августа в Тульской области подтверждено 222 новых носителя коронавируса, 264 человека выздоровели. 29 скончались. За весь период пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8633 человек, 7281 выздоровели, умерли 277 пациентов.