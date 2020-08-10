Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Екатеринбурге установили скульптуру святого врача Пантелеимона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Объект разместили на территории Свято-Пантелеимоновского храма. Шестиметровый Пантелеимон держит в руках ларец с медикаментами.

На входе в храм также установили житие святого — в виде 10 иконописных изображений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нарисовали врачей на одном из жилых домов Екатеринбурга.

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