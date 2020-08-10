Киев, , 16:54 — REGNUM На Украине в ближайшее время может резко увеличиться количество смертей от коронавируса. Этот вопрос обсуждался сегодня, 10 августа, на традиционном селекторном совещании под председательством президента страны Владимира Зеленского.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40−50 в день.

Также участники совещания обсудили подготовку ко второй волне эпидемии коронавируса, обратив внимание, что аналогичная ситуация складывается и странах ЕС.

«Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие — в «зеленой»», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине в очередной раз резко выросло число заболевших от коронавируса, и несколько дней подряд этот показатель держался в районе 1,5 тыс. заболевших в день, обновив соответствующие антирекорды. 7 августа в стране наблюдался пик смертности от болезни — за день, согласно официальным данным, погибли 33 человека.