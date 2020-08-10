Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM В Петербурге привлекли к административной ответственности поликлинику, в которой произошла вспышка коронавирусной инфекции среди персонала. В медучреждении частично признали свою вину.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Проведенное в начале июля санитарно-эпидемиологическое расследование установило, что в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44» положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию выявлен у 33 сотрудников.

По мнению Роспотребнадзора, причиной распространения инфекции стало недостаточное количество средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, неиспользование частью персонала имеющихся СИЗ, слишком редкая термометрия сотрудников, отсутствие лабораторного исследования контактных пациентов и другие нарушения.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил поликлинике штраф в размере 100 000 рублей, то есть менее минимального, предусмотренного санкцией статьи 6.3 КоАП РФ. «Защитник СПб ГБУЗ вину признал частично», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что уже несколько поликлиник и больниц Петербурга получили по суду крупные штрафы за различные нарушения в период пандемии.

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