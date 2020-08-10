Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В Ростовской области после коронавируса выздоровел депутат донского парламента Максим Гелас («Единая Россия»). Об этом народный избранник поделился со своими подписчиками на своей странице в Facebook.

Лечение депутат прошёл в стационаре, развёрнутом для пациентов с коронавирусом на территории горбольницы №20. Ему был поставлен диагноз «двустороння пневмония». Болезнь поразила 40% лёгких.

«Пару дней назад у меня взяли повторные тесты на COVID-19, оба теста пришли отрицательные, а это говорит о том, что зараза эта повержена. Мы победили! Теперь наступает период восстановления», — написал Гелас.

Депутат также выразил благодарность медикам. По его словам, каждые полчаса — час в приёмное отделение больницы привозили новых пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусом.

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