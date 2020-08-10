Роквилл, США, , 16:43 — REGNUM Bethesda Game Studios всё ещё работает над введением поддержки пользовательских модификаций в игру Fallout 76. Об этом 10 августа сообщает издание PCGamer.

Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер заявил, что поддержка модификаций появится в игре в ближайшее время. По его словам, добавить подобную функцию в этот проект куда сложнее, чем в любую одиночную часть Fallout.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, разработанная американской студией Bethesda Game Studios. Релиз проекта состоялся в 2018 году.

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