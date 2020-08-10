Ижевск, , 16:25 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в Удмуртии численность населения сократилась на 1,6 тыс. человек — до 1,499 млн человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

Герб Удмуртии

За аналогичный период прошлого года число жителей республики снизилось на 2,9 тыс. человек.

В течение января-июня в республике родилось 7093 ребенка, что на 45 детей меньше, чем годом ранее. При этом умерло 8927 человек или на 122 жителя республики больше, чем за первое полугодие прошлого года. 44% в структуре смертности приходятся на болезни системы кровообращения, 16% — новообразования, 8% — несчастные случаи.

Миграционный прирост за указанный период составил 189 человек: 4985 человек покинули республику, 5174 прибыли для проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за I полугодие 2020 года рождаемость снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1% в годовом выражении. За январь-июнь в России родилось 680 974 младенца, а умерло 946 539 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 265 565 человек.