Варшава, , 16:25 — REGNUM Во время пандемии персонал одной из польских школ начал использовать игру Half-Life: Alyx для проведения дистанционных уроков. Об этом 10 августа сообщает портал VideoGamer.

Благодаря местной медиа-компании OFFshot школа смогла провести шесть виртуальных уроков по математике, естественным наукам и иностранным языкам. Сообщается, что в процессе обучения преподаватели использовали маркеры и доски, разбросанные по всему периметру Сити 17 (локация, в которой развивается сюжет Half-Life: Alyx).

Напомним, Alyx — это первая часть игровой франшизы Half-Life, созданная специально для устройств виртуальной реальности. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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