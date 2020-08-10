Вашингтон, , 16:20 — REGNUM В новую подборку игр от сервиса Humble Bundle войдут Vampyr, Wargroove и Call of Cthulhu. Об этом 10 августа сообщает издание Eurogamer.

Подписчики Humble смогут получить 12 новых игр в рамках акции Humble Choice. Стоимость всей подборки составит $12 (почти 900 рублей).

Напомним, Humble Bundle — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Как правило, игры в нём продаются тематическими наборами: от 3 до 12 проектов в каждом.

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