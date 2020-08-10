Мадрид, , 16:13 — REGNUM Испанский актер Антонио Бандерас заявил о том, что он вынужден уйти на самоизоляцию в связи с обнаруженной у него коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал 10 августа на своей странице в Twitter.

«Я бы хотел заявить о том, что сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свой 60-летний юбилей, следуя правилам карантина, поскольку у меня обнаружен COVID-19 — болезнь, которую вызывает коронавирусная инфекция», — подчеркнул актер.

Он отметил, что чувствует себя относительно хорошо, единственное он немного сильнее, чем обычно устает. Актер выразил уверенность в том, что выздоровеет довольно быстро. Появившееся в связи с заражением коронавирусом время актер пообещал провести за книгами и написанием текстов, а также для отдыха.