Мадрид, 10 августа 2020, 16:13 — REGNUM Испанский актер Антонио Бандерас заявил о том, что он вынужден уйти на самоизоляцию в связи с обнаруженной у него коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление он сделал 10 августа на своей странице в Twitter.
Он отметил, что чувствует себя относительно хорошо, единственное он немного сильнее, чем обычно устает. Актер выразил уверенность в том, что выздоровеет довольно быстро. Появившееся в связи с заражением коронавирусом время актер пообещал провести за книгами и написанием текстов, а также для отдыха.