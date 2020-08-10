Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Более половины больничных коек, перепрофилированных в Санкт-Петербурге для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в настоящее время свободны. Это подтверждает снижение уровня распространения инфекции, заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции остается на уровне меньше единицы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

"Общее количество свободных коек превышает 50%. Сейчас перед нами стоит задача поэтапно возвращать к штатной работе городские стационары, соблюдая противоэпидемические меры. Они сохранят всю инфраструктуру для лечения инфекционных заболеваний», — сказал Эргашев при посещении городской больницы имени Семашко в Пушкине.

Этот стационар, в мае перепрофилированный на лечение COVID-19, возобновил свою штатную работу после двойной тщательной дезинфекции, вылечив от коронавирусной инфекции полторы тысячи пациентов.

Читайте также: Больницы Петербурга продолжат переход к штатной работе

Больница имени Семашко стала пятым по счету медучреждением, прекратившим прием больных COVID-19 в связи с тем, что заболеваемость в Петербурге снижается.

На очереди — Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн, за ними Покровская и горбольница №20. Тем не менее, все стационары, получив опыт, готовы вернуться в «антиковидный» строй, если придет вторая волна эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за последние сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 33 047 с начала пандемии. От COVID-19 скончались 2156 человек. Выздоровели 24 087 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8963 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили 157 новых случаев коронавируса, семеро скончались