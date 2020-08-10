Москва, , 16:07 — REGNUM Расходы федерального бюджета в сфере образования оказались достаточно низкими. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Счётной палаты по результатам проверки ведомства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исполнение расходов в 2019 году оказалось на уровне 82% от предоставленных Минпросвещения средств. По итогам года не были использованы 37,1 млрд рублей.

«Такой остаток образовался преимущественно из-за несвоевременного заключения контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг, несоблюдения сроков поставки оборудования», — говорится в информации.

Также специалисты СП обратили внимание на неравномерность трат, когда около половины расходов пришлись на заключительный квартал года.

Не полностью использовались и средства, направленные на реализацию пилотной госпрограммы «Развитие образования» и национального проекта «Образование».