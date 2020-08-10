Саратов, , 16:13 — REGNUM Прокуратура Саратовской области выявила недостачу обязательной литературы при подготовке образовательных организаций к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учебники Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Всего в регионе образовательную деятельность осуществляют 894 организации, в которых обучаются более 239 тыс. учащихся. В 826 организациях дошкольного образования воспитываются более 106 тыс. детей.

Основными проблемами при подготовке учреждений к учебному году являются соблюдение антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Кроме того, в образовательных организациях городов Энгельса и Балашова выявлены факты недостаточного обеспечения обязательной учебной литературой, что нарушает права детей на получение общедоступного и бесплатного образования. По итогам проверки в Балашове 15-ти директорам общеобразовательных учреждений, в Энгельсе — руководителям двух организаций внесены представления об устранении нарушений.

Всего прокуратурой выявлено 424 нарушения, внесено 164 представления.

ИА REGNUM напоминает, Саратовские школы получат по 500 тысяч рублей, так как они страдают от недостаточного финансирования и смогут закрыть свои потребности по подготовке к новому учебному году. Ранее эти средства выделялись на возведение ледовой арены в Саратове.

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