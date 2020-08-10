Лондон, , 16:05 — REGNUM Музыкальный продюсер из Великобритании Мартин Берч, который известен своим сотрудничеством с такими известными группами в стиле хэви-металл как Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, скончался на 72-м году жизни. Об этом 10 августа сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл на своей странице в соцсети Twitter.

«С очень тяжелым сердцем я только что подтвердил, что мой очень дорогой друг и продюсер Мартин Берч скончался», — написал в своем сообщении Кавердэйл.

При этом о причинах смерти известного музыкального продюсера не сообщается.

Напомним, Мартин Берч начал работать звукорежиссером еще в 1960-х годах. Он известен тем, что в течение 11 лет работал с группой Iron Maiden, принимая участие в записи всех знаменитых альбомов группы с 1981 года, которые занимали первые строчки музыкальных чартов. Также он работал с такими известными группами как Fleetwood Mac, Deep Purple, Wishbone Ash, Rainbow, Whitesnake, Black Sabbath и многими другими музыкантами и группами, включая Джеффа Бека и Гэри Мура.