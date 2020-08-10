Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В городских детских лагерях Екатеринбурга отменили летние смены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования горадминистрации.

Чиновники обратили внимание, что в Свердловской области продолжает действовать «режим повышенной готовности». Кроме того, школы города готовятся к новому учебному году, напомнили власти

«Проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным», — сообщили в департаменте.

Решение согласовано с Роспотребнадзором и прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Свердловской области начнут новый учебный год в обычном режиме.

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