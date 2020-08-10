Кальяри, Италия, , 15:55 — REGNUM Власти приморских городов и регионов Италии утвердили целый ряд запретов на время традиционного августовского сезона отпусков, передает Sky в понедельник, 10 августа.

Так, туристы, приезжающие на Сардинию, должны сообщать властям о своем прибытии и местоположении. В целом ряде регионов, в частности на Сицилии, запрещены дискотеки и концерты в закрытых помещениях, при этом есть и запрет на массовые мероприятия под открытым небом.

Власти ряда муниципалитетов закрывают для доступа посетителей пляжи по ночам. В некоторых регионах под запрет попали неорганизованный кемпинг, разведение костров и запуск фейерверков. В Кампанье остается обязательным ношение масок в том числе в открытых общественных местах, если невозможно обеспечить соблюдение санитарной дистанции.