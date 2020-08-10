Женева, Швейцария, , 16:27 — REGNUM У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет указаний на то, что заболевание COVID-19, которое вызывает коронавирус, является сезонным. Об этом 10 августа рассказала на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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«Мы каждый день узнаем что-то новое в отношении этого вируса. Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным», — заявила она.

Также эксперт отметила, что коронавирус продолжает свою циркуляцию и большая часть населения является уязвимой для него, а потому врачи должны делать все от них зависящее для предотвращения новых случаев заражения SARS-CoV-2 и спасения жизней заболевших COVID-19.

Ввиду этого, ван Керкхове обратилась к людям с призывом соблюдать рекомендации правительств и принимать самостоятельные меры для профилактики заражения коронавирусом.

«Если вас просят оставаться дома — оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине — надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией — избегайте. Таким образом вы защищаете не только себя, но и тех, кто потенциально находится в группе риска», — указала эксперт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал прогноз, что уже на текущей неделе количество носителей SARS-CoV-2 в мире увеличится до отметки 20 млн человек.