Калуга, , 16:00 — REGNUM В Калуге в июне 2020 года деревья породы ясень были массово смертельно поражены насекомым-вредителем — изумрудной златкой. Основным признаком гибели деревьев стало усыхание листвы и ветвей. Об этом 10 августа шла речь на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ясень

В настоящее время в соответствии с рекомендациями Российского центра защиты леса в регионе проводят обследования городских зеленых насаждений. Восстановление утраченных деревьев планируется осуществить с помощью компенсационной посадки саженцев. За состоянием посадок и развитием очагов вредоносного насекомого до конца 2020 года будет вестись постоянное наблюдение.

По мнению врио губернатора Владислава Шапши, в первую очередь данная проблема затронула север Калужской области, дойдя через несколько лет до Калуги, где практически погибли все ясени.

«Вырубке подлежит большое количество усохших и усыхающих деревьев. Сделать все одномоментно не удастся. Надо разработать соответствующий план. Обязательно ознакомить с ним жителей, объяснить людям, что вы планируете делать и когда зеленые насаждения будут восстановлены. Работа предстоит масштабная. Глав муниципалитетов тоже прошу обратить внимание на зеленые насаждения, поскольку эта проблема, скорее всего, коснется всех в ближайшей перспективе. Прошу отнестись к этому очень внимательно. Сегодня деревья усыхают, а завтра они будут представлять угрозу для людей. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — сказал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге спилили 70 из 298 американских клёнов, заражённых агрессивной изумрудной узкотелой златкой.

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