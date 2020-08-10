Калуга, 10 августа 2020, 16:00 — REGNUM В Калуге в июне 2020 года деревья породы ясень были массово смертельно поражены насекомым-вредителем — изумрудной златкой. Основным признаком гибели деревьев стало усыхание листвы и ветвей. Об этом 10 августа шла речь на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время в соответствии с рекомендациями Российского центра защиты леса в регионе проводят обследования городских зеленых насаждений. Восстановление утраченных деревьев планируется осуществить с помощью компенсационной посадки саженцев. За состоянием посадок и развитием очагов вредоносного насекомого до конца 2020 года будет вестись постоянное наблюдение.
По мнению врио губернатора Владислава Шапши, в первую очередь данная проблема затронула север Калужской области, дойдя через несколько лет до Калуги, где практически погибли все ясени.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге спилили 70 из 298 американских клёнов, заражённых агрессивной изумрудной узкотелой златкой.
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