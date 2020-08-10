Тбилиси, , 16:18 — REGNUM Обнародованы ограничения, которые будут действовать в период карантина, введенного в крае Верхняя Сванетия на севере Грузии. Об этом сообщает телекомпания Formula News.

По данным журналистов, карантин будет действовать в районе в течение 28 суток. На этот период будут ограничены въезд и выезд и зоны карантина, в том числе будет контролироваться передвижение между населенными пунктами. Работать разрешается только аптекам, продуктовым магазинам, пунктам общепита и банковским учреждениям.

Также сообщается, что в общественных местах будет строгий контроль, чтобы жители соблюдали полутораметровую дистанцию, население будут массово проверять на коронавирус. Для всех, кому нужно покинуть район, будут помещать на две недели в карантин.

Напомним, в Местийском муниципалитете 10 августа были выявлены 17 носителей коронавируса. В тот же день координационный совет принял решение ввести в районе карантин.

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