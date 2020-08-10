Бишкек, , 15:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии выявлено 258 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего же с начала пандемии в стране зарегистрировано 40 177 подтвержденных случаев заболевания.

Больше всего новых случаев зафиксировано в киргизской столице — 84. Затем следуют Джалал-Абадская область — 37, Баткенская область — 35, Ошская область — 25, город Ош — 24, Иссык-Кульская область — 21 и Чуйская область — 17.

Меньше всего зарегистрировано в Нарынской области — 10 и в Таласской области — только пять случаев.

За сутки в республике зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с диагнозом «COVID-19». В то же время выздоровели 407 киргизстанцев, у которых ранее подтвердился коронавирус.

За время с момента объявления пандемии от коронавируса скончались 1 474 жителя Киргизии, излечились — 32 229.