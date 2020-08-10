Тамбов, , 15:23 — REGNUM В Тамбовской области 10 августа отменили запрет на проведение культурных массовых мероприятий на открытом воздухе. Как сообщает ИА REGNUM, опубликовано соответствующее постановление администрации Тамбовской области от 7 августа.

Согласно документу, во время массовых мероприятий на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров площади. Посетители мероприятий должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

В посещении мероприятий ограничат лиц до 18 лет и старше 65 лет.

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