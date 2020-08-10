Москва, , 15:22 — REGNUM Больше всего людей с антителами к коронавирусу зафиксировано в Татарии, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях. Об этом 10 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников исследования зафиксировано в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Татарии (31,5%).

Попова добавила, что наблюдается зависимость от времени проведения исследования от начала эпидподъёма в субъекте РФ и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 892 654 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 15 001 человек, выздоровел — 696 681. Всего было проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус.

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