Москва, , 15:22 — REGNUM За прошедшую неделю четыре человека, вернувшиеся в Россию после отдыха в Турции, заболели коронавирусной инфекцией. Об этом 10 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшую неделю заболел один вернувшийся из Испании, с отдыха, один из Казахстана и четыре человека и четыре человека из Турции», — сказала она.

По словам Поповой, данная ситуация — предмет пристального наблюдения специалистов её ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по статистике Роспотребнадзора из 10 тыс. туристов, вернувшихся из отдыха в российских регионах, заболели коронавирусной инфекцией шесть человек.