Киев, , 15:30 — REGNUM Большинство жителей Украины хотят полноценного восстановления связей с Донбассом. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе Программы развития ООН на Украине со ссылкой на отчёт Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно документу, 53% жителей подконтрольной Украине территории заявили, что хотят восстановления транспортного сообщения с ДНР и ЛНР, а также связей с населением региона. Около 23% опрошенных выступают за сохранение текущей ситуации, а 8% поддерживают полную блокаду неподконтрольной Украине территории Донбасса.

55% жителей Украины воспринимают жителей Донбасса как жертв конфликта, нуждающихся во всесторонней поддержке Украины. 19% респондентов ответили, что не считают жителей Донбасса нуждающимися в украинской поддержке и 11% опрошенных уверены, что правительство Украины не должно поддерживать население ДНР и ЛНР.

Опрос проводился в мае-июня 2020 года. Всего было опрошено 2 тыс. жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в определённой ситуации может посетить ДНР и ЛНР и поговорить там с «гражданским обществом».

Читайте также: Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР