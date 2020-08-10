Москва, , 15:17 — REGNUM Туристы, вернувшиеся домой после отдыха внутри страны и за рубежом, оказываются носителями коронавируса. Об этом 10 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Поповой, с июля ведётся наблюдение за гражданами, вернувшимися с курортов из южных регионов России и зарубежья.

«По российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — сказала она.