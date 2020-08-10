Калуга, , 15:24 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 491 положительный результат тестов. 1 тыс. 260 человек находятся на лечении, 6 тыс. 175 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (322), в Обнинске (157), в Боровском районе (137), в Людиновском районе (95), в Жуковском районе (70) и Козельском районе (70).

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