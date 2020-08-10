Уфа, , 16:35 — REGNUM Еще 24 современные мастерские на базе вузов и колледжей откроются в 2021 году в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, шесть образовательных организаций республики победили в конкурсе на предоставление грантов в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Для создания мастерских будет привлечено свыше 140 млн рублей из средств федерального бюджета, свыше 34 млн рублей из средств республиканского бюджета и порядка 11 млн рублей из внебюджетных средств образовательных учреждений, а 20 млн рублей будет привлечено со стороны работодателей. Таким образом, общий объем денежных средств составит порядка 206 млн рублей.

Отмечается, что в прошлом году в Башкирии были созданы 30 таких мастерских, а в 2020 году планируется открыть еще 12.

В них будут обучать студентов по основным образовательным программам, реализовывать программы профессионального обучения, а также дополнительного образования по стандартам Ворлдскиллс и другие мероприятия.