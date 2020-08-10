Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за прошедшие выходные увеличилось на три человека. Такие данные 10 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 766 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 82 972 человека. С 7 августа, время последнего обновления данных, было выявлено 649 новых случаев заражения.

По состоянию на 10 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 43 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 533 человека.