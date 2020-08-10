Женева, Швейцария, , 15:02 — REGNUM Уже на текущей неделе количество носителей SARS-CoV-2 в мире увеличится до отметки 20 млн человек. Такой прогноз сегодня, 10 августа, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Временные могилы в Иране во время пандемии (сс) Behzad Alipour. Fars News Agency

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«На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших — 750 тыс.», — заявил руководитель ВОЗ на брифинге в Женеве.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВОЗ на 9 августа, во всём мире за последние сутки было выявлено 273 552 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6207 пациентов c COVID-19. Всего за период с начала эпидемии в мире выявлено уже 19 462 112 инфицированных пациентов, подтверждено 722 285 летальных случаев.