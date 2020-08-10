Женева, Швейцария, , 15:01 — REGNUM Более $100 млрд потребуется для обеспечения всеобщего доступа к вакцине от коронавируса. Об этом 10 августа заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время поступило лишь 10% от необходимой суммы для реализации программы «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Министерство здравоохранения России не торопиться с государственной регистрацией вакцины «Гам-Ковид-Вак2» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

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