Тамбов, , 14:59 — REGNUM Памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов будет установлен в Тамбове — церемония установки закладного камня на месте будущего памятника состоялась в микрорайоне «Пехотка», у дома 1/3 по улице Астраханская, сообщили 10 августа в пресс-службе администрации города. Место для памятника выбрано в связи с тем, что в этом районе проживает много военнослужащих и их семьи.

«Символично, что памятник будет установлен именно здесь. Я уверена, что это место станет не только новой достопримечательностью Тамбова, но и местом единения и притяжения проживающих здесь тамбовчан, большого количества молодых людей и юных горожан», — сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Тамбова Кристина Четырина.

Проект нового мемориального комплекса разработали заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Салычев и архитектор Константин Фомин. На площадке памятника будет установлена бронзовая скульптура солдата и две стелы позади него: в руках у солдата два тюльпана — они символизируют боль утраты и скорбь о погибших сослуживцах и друзьях, между двумя стелами зажат орёл, который олицетворяет погибших героев, не вернувшихся домой.