Москва, , 14:44 — REGNUM Москва лидирует среди мегаполисов мира по числу проводимых тестов на выявление коронавируса. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

По его словам, в столице продолжают наращивать объёмы тестирования, в среднем за неделю делается примерно 300 тыс. тестов.

«Много это или мало? Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде», — сказал он.

По словам Собянина, среди мегаполисов Москва находится на первом месте по числу проводимых тестов.