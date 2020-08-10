Москва, , 14:44 — REGNUM Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, который в настоящее время проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, резко ухудшилось. Об этом 10 августа сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось», — приводит ТАСС слова Пашаева, который также отметил, что это произошло из-за того, что актер сильно переживает все, что с ним произошло.

Кроме этого, адвокат рассказал, что он неоднократно делал попытки вызвать Ефремову врача, однако его подзащитный всегда был резко против такого развития событий и не давал Пашаеву это сделать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что на судебном заседании по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова 11 августа произойдет «значимое событие».