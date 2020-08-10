Токио, , 14:38 — REGNUM Исполнительный продюсер серии игр Street Fighter Йошинори Оно покинет Capcom до конца лета 2020 года. Об этом разработчик сообщил на своей странице в Twitter 9 августа.

https://twitter.com/Yoshi_OnoChin/status/1292430444672163840

Оно не рассказал о причинах своего ухода из компании. По его словам, он работал в Capcom на протяжение последних 30 лет.

Напомним, Street Fighter — это популярная серия игр в жанре файтинг, разработанная японской компанией Capcom. Последний проект франшизы (Street Fighter V) вышел в 2016 году.

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