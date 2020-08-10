Москва, , 14:37 — REGNUM Количество иностранных туристов в России может существенно увеличиться после облегчения правил оформления въездной визы. Об этом 10 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иностранные туристы в Санкт-Петербурге Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Речь идёт о введении электронных виз с января 2021 года, отметила глава АТОР. Данная мера способна привести к резкому росту числа иностранных туристов, прибывающих в РФ.

«Сроки возобновления въездного потока не понятны. Даже открытие границ. Мы не видим пока никакого въездного потока. Я думаю, что будет взрыв и бум въездного потока после января, когда начнут действовать электронные визы. Мы увидим и расширение перечня стран, откуда приезжают к нам, и расширение категорий туристов», — сказала Ломидзе.

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