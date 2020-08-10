Краснодар, , 14:33 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 10 августа в пресс-службе оперативного штаба по региону.

В Сочи умерла 85-летняя местная жительница. Она поступила в городскую больницу №5 с положительным результатом анализа на коронавирус и двусторонней пневмонией. Осложняло лечение и наличие сопутствующих заболеваний — гипертензивная болезнь сердца, атеросклероз и сахарный диабет. В Краснодаре скончался 45-летний житель Красноармейского района. Он также поступил с двусторонней пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Всего за весь период пандемии на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизни 131 человека.