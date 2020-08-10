Сингапур, , 14:33 — REGNUM В честь Международного дня кошек ролевая игра Cat Quest 2 получила масштабное обновление под названием Mew World. Об этом 9 августа сообщила «Игромания».

Бесплатное обновление Mew World добавляет в Cat Quest 2 много нового контента: оружия, заклинаний, врагов и локаций. Помимо этого, разработчики также исправили некоторые ошибки оригинальной игры.

Напомним, Cat Quest 2 — это ролевая игра, в которой игроки управляют дуэтом из антропоморфных кота и пса. Вместе им предстоит спасти мир от древнего зла и объединить свои королевства.

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