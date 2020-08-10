Москва, , 14:33 — REGNUM В списке вызовов, стоящих перед Роскомнадзором, на первом месте стоит развитие системы по мониторингу интернета. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«На первом месте, конечно же, создание информационной системы, развитие информационной системы по мониторингу сети Интернет. Достаточно ещё много ручного труда: система мониторинга автоматизирована, она выявляет — люди проверяют. Мы бы хотели сократить количество ручного труда, увеличить точность и скорость и, естественно, охват. Для этого мы будем использовать те же цифровые технологии новые, постараемся применить нейросети», — сказал Липов.

Он выразил надежду, что точность поиска противоправной информации в этой связи будет повышена до 85%.