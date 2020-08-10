Нальчик, , 14:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыто убийство, совершенное 11 июня 2020 года. Виновником смерти мужчины, чей труп был найден в реке Нальчик, оказался его знакомый, сообщили 10 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следователей, обвиняемый — 43-летний ранее судимый по смертельной статье житель города Нальчика — вместе со своей жертвой распивал спиртные напитки, находясь в пойме реки Нальчик. После изрядной дозы выпитого ему не понравилось поведение собутыльника, он избил его, а потом задушил. Тело, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый скинул в реку.

Труп был найден неподалеку от автомобильного моста по улице Идарова в городе Нальчике. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти.

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