Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве ситуация с распространением коронавируса является стабильной. Об этом 10 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Люди в масках у метро Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная. Примерно на одном уровне с небольшими позитивными трендами», — сказал он.

По его словам, трафик в столице восстановился на 91%, восстановлена работа организаций.