Москва, , 14:26 — REGNUM В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы России можно разделить на три группы. Об этом 10 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Собянин и коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Регионы можно разбить условно на три группы», — сказал он.

По его словам, в первой группе находятся регионы, которые имеют в своём составе поселения, которые не прошли массовую ситуацию, связанную с иммунизацией населения.

«Они идут в рост», — отметил Собянин.

Во второй группе видна позитивная динамика. Регионы третьей группы прошли пиковую заболеваемость давно, месяц или два назад. Они показывают стабильность и небольшие значения. Среди этих субъектов мэр назвал Москву, Подмосковье и Петербург.