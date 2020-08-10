Тбилиси, , 14:28 — REGNUM В трех населенных пунктах в Грузии 10 августа ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, ограничение на передвижение введено в поселке Местиа и общинах Ушгули и Ленджери.

Сообщается, что решение о введении ограничений в регионе было принято во время заседания координационного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 17 случаев связны с Местийским муниципалитетом в крае Самегрело-Верхняя Сванетия.

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