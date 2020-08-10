Москва, , 14:24 — REGNUM На сегодняшний день почти 800 человек работают круглосуточно для соблюдения безопасности в информационной сфере. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Липов.

«Почти 800 человек у нас работают в круглосуточной службе во всех субъектах Российской Федерации, во всех часовых поясах. На радарах постоянно 9,5 тысячи традиционных СМИ, примерно 500 теле-, радиоканалов и все самые популярные социальные сети наших граждан», — сказал Липов.

По его словам, основным вызовом «с точки зрения работы по запрещённому контенту в сети Интернет» является пропаганда экстремизма и терроризма.