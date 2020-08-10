Москва, , 14:21 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России улучшается. Об этом 10 августа заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета РФ Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

«В целом ситуация, на мой взгляд, улучшается. Каждую неделю мы видим позитивную динамику», — сказал он.

По его мнению, все регионы России по эпидемиологической ситуации можно разделить на три группы: не прошедшие пиковую заболеваемость, прошедшие, и прошедшие её давно. Среди регионов последней группы мэр назвал Москву, Подмосковье, Петербург, а также регионы Центрального федерального округа.